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Новые троллейбусы «Синара–6254» приехали в Петербург

В Петербург на минувшей неделе приехали новые троллейбусы «Синара-6254» с увеличенным автономным ходом. Об этом «Ъ-СПб» сообщил главный специалист по электрооборудованию компании «Синара — городские машины» Семен Абруков. Они способны проезжать более 30 км без подключения к контактной сети.

Новые троллейбусы «Синара» в Петербурге

Новые троллейбусы «Синара» в Петербурге

Фото: Семен Абруков

Новые троллейбусы «Синара» в Петербурге

Фото: Семен Абруков

«Машины имеют возможность подзарядки тяговых аккумуляторных батарей от промышленной сети 380 вольт»,— подчеркнул господин Абруков.

Он добавил, что новые транспортные средства полностью низкопольные, в них предусмотрено 31 посадочное место с антивандальным покрытием. Всего троллейбус может вместить до 85 пассажиров.

В модели 6254 предусмотрены USB-порты для зарядки мобильных устройств, Wi-Fi, система видеонаблюдения, кругового обзора и автоинформирования, автоматические системы пожаротушения, откидная аппарель для маломобильных пассажиров и декоративная амбиентная подсветка.

Фото: Семен Абруков

Фото: Семен Абруков

Известно, что обкатка троллейбусов проходила в Челябинске, где расположен завод по сборке транспортных средств. В салоне во время испытаний находились электромонтажники-наладчики, которые своевременно исправляли возникающие неполадки.

Отметим, что «Горэлектротранс» заключил контракт с ООО «Торговый дом СТМ» на поставку двадцати новых троллейбусов в октябре 2024 года. Согласно данным с портала госзакупок, стоимость транспортных средств превысила 850 млн рублей.

Андрей Маркелов

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