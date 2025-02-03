Вице-губернатор Омельницкий присмотрит за комитетом по здравоохранению

Вице-губернатор Петербурга Владимир Омельницкий взял временный контроль за деятельностью комитета по здравоохранению, управления ветеринарии и комитета информатизации, сообщает 3 февраля ЗАКС.Ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Ранее за работу ведомств отвечал бывший вице-губернатор Олег Эргашев, который 22 января покинул свою должность по собственному желанию. Полномочия передали господину Омельницкому спустя три дня. Об этом следует из распоряжения губернатора Петербурга Александра Беглова.

Владимир Омельницкий до назначения в Смольный в январе 2025 года возглавлял администрацию Петроградского района. На посту вице-губернатора он отвечает за комитет имущественных отношений, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, управление по развитию садоводства и огородничества.

Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб» «Глава района дослужился до вице-губернатора».

Андрей Маркелов