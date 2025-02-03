Рассрочку впишут в кредитную историю

Рассрочка на покупки дороже 60 тыс. руб. будет отражаться в кредитной истории. О таком пороге договорились власти, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он подтвердил это “Ъ FM”. Лимит коснется в том числе сделок по так называемой беспроцентной рассрочке, когда за товар можно расплатиться частями. Летом 2024 года в Госдуму внесли законопроект о регулировании таких сервисов. Нынешняя версия предполагает, что операторы обязаны передавать информацию о выдаче рассрочки в бюро кредитных историй, если сумма покупки превысит 15 тыс. руб. Документ еще не принят в первом чтении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Со временем порог снизится с 60 тыс. руб. до 30 тыс. руб., рассказал “Ъ FM” Анатолий Аксаков: «У нас в законодательстве уже есть соответствующая сумма в 60 тыс. руб., которая описывает регулирование со стороны Центрального банка, большее внимание уделяют операциям, связанным с этой суммой. Поэтому решили начать с нее, чтобы какое-то единообразие было в законодательном регулировании финансовой деятельности организаций.

Цифра будет уменьшаться, скорее всего, до 30 тыс. руб. Это вводится, поскольку фактически это выдача кредитов, и некоторые организации начали обходить законодательство по регулированию кредитной деятельности. Они вроде как дают рассрочку, но фактически этот товар продается дороже, то есть дается в кредит».

Если порог в 60 тыс. руб. введут, то банки будут чаще отказывать в выдаче рассрочки и внимательнее оценивать закредитованность клиента, отметил независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Программа рассрочки на самом деле по своей сути экономической является тем же самым кредитованием. Чаще всего это реализуется через механизм кредитных карт, которые называются картами рассрочки, и по ним используется так называемый кредитный лимит.

Сам кредит носит характер беспроцентного. Фактически эти сервисы рассрочек представляют собой некое партнерство банка и торгово-сервисного предприятия. Если сравнивать карты рассрочки и кредитные карты, 60 тыс. руб. — это как раз тот уровень, который является уже зрелым лимитом, а минимальный лимит — это приблизительно 30 тыс. руб. Скорее всего, это все будет абсорбироваться комиссионными доходами банка, который эмитировал эту рассрочку, будет более жесткий контроль над лимитами. Если превышается лимит, может взиматься комиссия с заемщика. Взгляд самих банков на заемщиков будет более консервативным, с большей осторожностью, и не будет такого безоглядного оформления карт рассрочки».

Операторы сервисов по покупке частями поддержали введение порога в 60 тыс. руб. Как сообщили «Известям» в «Яндексе», этой суммы хватит на бытовую технику, мебель, товары для ремонта и одежду, но, скорее всего, будет недостаточно для оплаты путешествий и образовательных курсов. В Т-Банке также говорили о повышении лимита до 60 тыс. руб.

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Елена Иванова