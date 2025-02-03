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Коммерсантъ FM
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Рассрочку впишут в кредитную историю

и установят лимит в 60 тыс. руб. для беспроцентной оплаты

Рассрочка на покупки дороже 60 тыс. руб. будет отражаться в кредитной истории. О таком пороге договорились власти, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он подтвердил это “Ъ FM”. Лимит коснется в том числе сделок по так называемой беспроцентной рассрочке, когда за товар можно расплатиться частями. Летом 2024 года в Госдуму внесли законопроект о регулировании таких сервисов. Нынешняя версия предполагает, что операторы обязаны передавать информацию о выдаче рассрочки в бюро кредитных историй, если сумма покупки превысит 15 тыс. руб. Документ еще не принят в первом чтении.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Со временем порог снизится с 60 тыс. руб. до 30 тыс. руб., рассказал “Ъ FM” Анатолий Аксаков: «У нас в законодательстве уже есть соответствующая сумма в 60 тыс. руб., которая описывает регулирование со стороны Центрального банка, большее внимание уделяют операциям, связанным с этой суммой. Поэтому решили начать с нее, чтобы какое-то единообразие было в законодательном регулировании финансовой деятельности организаций.

Выдача новых кредитных карт падает, но лимиты по выданным растут

Цифра будет уменьшаться, скорее всего, до 30 тыс. руб. Это вводится, поскольку фактически это выдача кредитов, и некоторые организации начали обходить законодательство по регулированию кредитной деятельности. Они вроде как дают рассрочку, но фактически этот товар продается дороже, то есть дается в кредит».

Если порог в 60 тыс. руб. введут, то банки будут чаще отказывать в выдаче рассрочки и внимательнее оценивать закредитованность клиента, отметил независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Программа рассрочки на самом деле по своей сути экономической является тем же самым кредитованием. Чаще всего это реализуется через механизм кредитных карт, которые называются картами рассрочки, и по ним используется так называемый кредитный лимит.

С чем связан бурный рынка оплаты частями

Сам кредит носит характер беспроцентного. Фактически эти сервисы рассрочек представляют собой некое партнерство банка и торгово-сервисного предприятия. Если сравнивать карты рассрочки и кредитные карты, 60 тыс. руб. — это как раз тот уровень, который является уже зрелым лимитом, а минимальный лимит — это приблизительно 30 тыс. руб. Скорее всего, это все будет абсорбироваться комиссионными доходами банка, который эмитировал эту рассрочку, будет более жесткий контроль над лимитами. Если превышается лимит, может взиматься комиссия с заемщика. Взгляд самих банков на заемщиков будет более консервативным, с большей осторожностью, и не будет такого безоглядного оформления карт рассрочки».

Операторы сервисов по покупке частями поддержали введение порога в 60 тыс. руб. Как сообщили «Известям» в «Яндексе», этой суммы хватит на бытовую технику, мебель, товары для ремонта и одежду, но, скорее всего, будет недостаточно для оплаты путешествий и образовательных курсов. В Т-Банке также говорили о повышении лимита до 60 тыс. руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

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