Платежи оставляют на потом

Рынок оплаты частями вырос за год в полтора раза и достиг 300 млрд руб. Это данные сервиса «Долями», который подсчитал объем всех трансакций у основных игроков. Статистику приводят «Ведомости». Решения в сегменте BNPL или «покупай сейчас — плати потом» позволяют разбить сумму на равные части и иногда без переплаты при покупке у магазинов-партнеров. Первые такие сервисы появились в России всего четыре года назад, а к концу 2023-го их доля составляла меньше 2% от всей электронной коммерции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Чем объясняется бурный рост BNPL? Независимый экономический эксперт Семен Новопрудский видит несколько причин: «Конечно, это свидетельство того, что люди начинают выбирать способы. Даже рассрочку с кредитом еще пять-семь лет назад очень многие путали. Еще одна важная вещь, почему на такой продукт увеличивался спрос, — потому что росло потребление. Кроме того, в 2024 году отчетливо обозначился тренд, которого не было никогда: люди, с одной стороны, сберегали деньги, а с другой, продолжали активно потреблять. То есть в России всегда доминировало либо сберегательное, либо активное потребительское поведение.

Фундаментально BNPL более выгоден для потребителей, чем рассрочки или потребкредиты, особенно учитывая ставки по последним.

Рассрочки все-таки бывают очень разные, в частности, их дают маркетплейсы, предлагают и банки, и продавцы. Иногда условия по ним могут какой-то конкретный вариант сделать выгоднее для клиента. Так что этот продукт в этом смысле все равно будет пользоваться спросом. Другое дело, что на него даже в большей степени чем, условно говоря, выгода, будет влиять потребительское поведение россиян».

Летом 2024 года в Госдуму внесли проект закона «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки». Несмотря на название он касается именно BNPL. Авторы считают такие продукты фактически кредитными: при пропуске платежа с клиента взимают проценты. Документ предлагает ограничить срок оплаты четырьмя месяцами, а при покупке на сумму больше 15 тыс. руб. передавать данные в бюро кредитных историй. Гендиректор агентства «БизнесДром» Павел Самиев считает, что потенциальные ограничения несущественно повлияют на рынок:

«Пока рынок, скорее, находится в начальной стадии, большой потенциал роста еще сохраняется. То есть, действительно, это один из самых быстрорастущих квазикредитных сегментов, он показывает динамику гораздо лучше, чем любой розничный кредитный продукт. Что касается законодательной инициативы, то версия, которая сформировалась после обсуждений и корректировок, в принципе, не должна оказать какой-то охлаждающий эффект на рынок. Может быть, немножко темпы роста затормозятся, но, думаю, рынок будет очень быстро расти.

На нем сказываются и уровень одобрения, и активность именно в классических розничных потребительских займах и кредитных картах, потому что сегменты пересекаются. Это разные продукты, но, с другой стороны, понятно, что они друг на друга сильно влияют. То есть сейчас активнее растет BNPL, потому что немного затормозилась активность в кредитовании. И если здесь произойдут какие-то существенные сдвиги, например, ключевая ставка будет снижаться, станут снова резко расти аппетиты банков, кредитная активность повысится, то это притормозит динамику в рассрочке».

Законопроект о регулировании BNPL поддержали в том числе в Минфине. Правда, там предлагают смягчить требования к игрокам рынка, например, увеличить лимит покупок без передачи данных в БКИ с 15 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

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Илья Сизов