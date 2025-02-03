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Коммерсантъ FM
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Мировой автопром будет ежегодно терять $33 млрд из-за импортных пошлин Трампа

Введение импортных пошлин со стороны США на товары из Китая, Канады и Мексики обернется для автомобильных концернов потерей $33 млрд в год. Столько производители будут вынуждены доплачивать за поставки автомобилей в США при сохранении нынешних уровней импорта, подсчитал исследовательский центр Nomura.

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Наибольшие потери понесут General Motors, Stellantis и Toyota. При сохранении объемов поставок на уровне 2023 года им придется доплачивать за импорт автомобилей в США $9,5 млрд, $6 млрд и $5,9 млрд соответственно. Более $3 млрд в год будут терять Ford и Honda.

Для инвесторов подсчеты Nomura не стали неожиданностью. Еще до их публикации торги акциями мировых автопроизводителей открылись резким снижением. Так, ценные бумаги Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz упали на 5,5%, 4,85% и 4,7% соответственно. Котировки акций Renault и Stellantis в Париже снизились на 2,7% и 6%. Акции Honda на внебиржевых торгах NYSE теряют в цене 5,6%. В первые часы торгов падение большинства вышеупомянутых акций продолжилось.

Президент США Дональд Трамп решил ввести импортные пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики с 4 февраля. На этом фоне обвалились курсы криптовалют, а мировые резервные валюты обновили многолетние минимумы к доллару США.

Подробнее о пошлинах — в материале «Ъ» «В тарифных сетях».

Кирилл Сарханянц

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