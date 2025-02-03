ЦБ рассказал, как часто россияне жаловались на банки

По итогам 2024 года Центробанк (ЦБ) получил более 2 тыс. жалоб граждан на банки относительно вкладов. Из них 554 жалобы касались несогласия с начисленными процентами, остальные — ненадлежащего информирования по условиям, сообщил «Ведомостям» представитель регулятора. Рост числа обращений начался со второй половины прошлого года.

В частности, клиенты банков жаловались на случаи, когда не могли полностью оценить условия предлагаемых вкладов. Выяснилось, что ряд банков акцентируют внимание на предельно возможной ставке по депозиту и наиболее выгодных условиях. Некоторые банки вместо процентной ставки указывали привлекательный показатель доходности. ЦБ направил им рекомендации о том, как информировать потребителей, чтобы условия финансовой услуги не искажались. По словам представителя регулятора, некоторые кредитные организации уже внесли корректировки.

В ФАС заявили, что фиксируют рост обращений граждан из-за рекламы банковских депозитов с конца 2024 года. Уточняется, что в рекламе вкладов чаще всего отсутствует часть информации о товаре, а также умалчиваются данные о других условиях, влияющих на сумму доходов. В первом полугодии 2024 года ФАС возбудила 1730 таких дел, наибольшее количество нарушений выявили в рекламе финансовых услуг — 14,74%.

С начала текущего года ФАС оштрафовала уже несколько банков за ненадлежащую рекламу. 13 января регулятор оштрафовал Альфа-банк за совместную с сервисом «Яндекс Еда» рекламу. 28 января ФАС назначила штраф Совкомбанку за рекламу вклада, а 30 января штраф получил ВТБ.