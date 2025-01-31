Разлив нефти, 342 млн рублей на верблюдоводство и 1,8 млрд рублей на развитие хмелеводства

В Лениногорском районе Татарстана 29 января 2025 года произошел разлив нефтепродуктов на площади 2 тыс. квадратных метров. Объем утечки составил примерно 8,5 кубических метра. Угроза для жизни и здоровья населения отсутствует, для окружающей среды опасности также нет.

В Татарстане на развитие товарного верблюдоводства в течение восьми лет планируется выделить 342 млн руб. Эти средства будут направлены на реализацию проекта «Товарно-сырьевая ферма». Первый этап и первая часть второго этапа проекта уже завершены, на их выполнение было потрачено 142 млн руб.

В Чувашии на поддержку хмелеводства будет выделено 1,8 млрд руб. В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития планируется увеличить площадь хмельников до 2 тыс. гектаров к 2030 году, что почти в восемь раз превышает текущие показатели.

Выручка от нового производства колбасных изделий и убоя скота дочерней компании ХК «Чистополье» ожидается на уровне 1,3 млрд руб. при полной загрузке оборудования, согласно предварительным расчетам.

Суд признал Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии в Казани, исключительно опасным для общества. В мае 2021 года он совершил взрыв и открыл огонь в гимназии № 175, где ранее учился.

Казанские полицейские задержали 16-летнего подростка по подозрению в поджоге административного здания «Казанского государственного казенного порохового завода».

С 2022 по 2024 годы промышленные предприятия Чувашии получили 19,6 млрд руб. государственной поддержки. В 2024 году промышленники получили свыше 7,1 млрд руб., в 2020 году эта сумма составляла всего 350 млн руб.

В 2024 году в маркетинговом центре Татарстана было проведено 3641 закупка на общую сумму около 14 млрд руб. Центр функционирует с 5 мая 2019 года по инициативе Министерства экономики Татарстана.

В Чувашии за последние пять лет реализовали 5218 проектов на сумму 5,8 млрд руб. по инициативам граждан. В 2024 году было осуществлено 1477 проектов на сумму свыше 2,2 млрд руб. На 2025 год конкурсный отбор прошли 1555 проектов на сумму 3,3 млрд руб.

В 2024 году на закрытом полигоне отходов на улице Химическая в Казани была зафиксирована утечка фильтрата по периметру и выгрузка несортированных отходов. Также на территории полигона были обнаружены случаи размещения отходов, которые не подлежат захоронению.

Влас Северин