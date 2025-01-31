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На закрытом полигоне отходов в Казани в 2024 году выявляли утечку фильтрата

На закрытом полигоне отходов на ул. Химическая в Казани в 2024 году выявляли истечение фильтрата по периметру полигона и разгрузку отходов, не прошедших сортировку. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщило Волжско-Камское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

В мае и октябре 2024 года управление провело внеплановые выездные проверки соблюдения законодательства в отношении ООО «УК „ПЖКХ“».

В ходе первой проверки управление выявило нарушения природоохранного законодательства, связанные с обращением с отходами производства и потребления, а также с охраной атмосферного воздуха. Компания была привлечена к административной ответственности, а также получила предписание об устранении выявленных нарушений. Оно было выполнено в полном объеме.

В октябре проверка проводилась совместно с прокуратурой Московского района Казани. В результате на территории полигона были обнаружены факты размещения отходов, не подлежащих захоронению, утечки фильтрата по периметру полигона и разгрузки отходов, не прошедших сортировку. После проверки должностное лицо было привлечено к административной ответственности.

В 2023 году пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора уже сообщала, что инспекторы выявили факт истечения загрязненного фильтрата с полигона ТКО «Химический» на площади более 5 тыс. кв. метров.

Полигон на улице Химической работал с 2009 года, а его площадь составляла 232 тыс. кв. м. Региональный оператор Западной зоны Татарстана «УК „ПЖКХ“» в конце декабря 2024 года сообщил, что полигон был закрыт на 9 лет раньше срока.

Влас Северин

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