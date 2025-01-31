Промпредприятия Чувашии получили 19,6 млрд руб. господдержки за три года

С 2022 по 2024 гг. объем господдержки промышленных предприятий Чувашии составил 19,6 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в послании Госсовету.

В 2024 г. промышленники получили более 7,1 млрд рублей господдержки. В 2020 году эта сумма составляла 350 млн рублей.

«За эти годы созданы семь новых промышленных кластеров, три частных технопарка, особая экономическая зона промышленного типа в Новочебоксарске, реализуются два специнвестконтракта 2.0», — отметил господин Николаев.

По словам главы республики, производство перекиси водорода антрахиноновым методом вышло на проектную мощность и обеспечивает 95% потребности России и 50% потребности двух стран СНГ. Кроме того, продолжается реализация проекта по выпуску сельскохозяйственных тракторов малой и средней мощности.

В декабре 2024 года правительство Чувашии выделило дополнительный 1 млрд руб. для развития передовых технологий и импортозамещения в регионе.

Анар Зейналов