За последние пять лет в Чувашии реализовали 5218 проектов на 5,8 млрд руб. по инициативам граждан. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем послании Госсовету республики.

В 2024 году было реализовано 1477 проектов на сумму более 2,2 млрд руб.

«На 2025 год конкурсный отбор прошли 1555 проектов на сумму 3,3 млрд рублей» — отметил господин Николаев.

По словам главы региона, несколько лет назад количество проектов и лидеров, продвигающих инициативы, было значительно меньше. Например, Чебоксарский округ внедрял гораздо больше предложений граждан, чем другие территории. Однако теперь сельские округа активно используют доступные лимиты для реализации проектов, тогда как города продолжают оставаться пассивными.

Анар Зейналов