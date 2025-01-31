В Казани подросток пытался поджечь здание порохового завода

Казанские полицейские задержали 16-летнего местного жителя по подозрению в поджоге административного здания «Казанский государственный казенный пороховой завод». Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

По версии следствия, 24 января в 14:35 неизвестный совершил поджог административного здания порохового завода, бросив в него подожженную бутылку с горючей смесью, также известную как «коктейль Молотова».

Позднее полицейские задержали подозреваемого, им оказался 16-летний казанец, учащийся 10 класса одной из школ города. В ходе допроса подросток сообщил, что таким образом пытался доставить неприятности отцу, недавно ушедшему из семьи.

В настоящее время в отношении обвиняемого Вахитовским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ. Все материалы уголовного дела переданы в СУ СК России по Республике Татарстан.

Артём Дергунов