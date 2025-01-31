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В Чувашии на развитие хмелеводства выделят 1,8 млрд рублей

На стимулирование хмелеводства по индивидуальной программе социально-экономического развития в Чувашии потратят 1,8 млрд руб. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в послании Госсовету Чувашии.

Хмель.

Хмель.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Хмель.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

«В наших планах — обеспечить 46-процентное импортозамещение в хмелеводстве. Предусмотрено увеличение площади закладки хмельников до 2 тысяч гектаров к 2030 году. Это почти в 8 раз больше, чем сейчас», — отметил Олег Николаев.

В ноябре 2024 года пивоваренная компания «Балтика» сообщила о планах приобрести крупные пивные заводы: «Булгарпиво» в Татарстане и «Букет Чувашии» в Чувашской Республике.

Дарья Сайфиева

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