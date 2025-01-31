ХК «Чистополье» планирует достичь 1,3 млрд выручки на новом колбасном производстве

По предварительному расчету выручку на новом производстве колбасных изделий и убоя скота дочерней компании ХК «Чистополье» планируют довести до 1,3 млрд руб. при максимальной загрузке оборудования. Об этом сообщил генеральный директор холдинга компаний Наиль Залаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ХК «Чистополье» планирует достичь 1,3 млрд выручки на новом производстве колбасных изделий

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ ХК «Чистополье» планирует достичь 1,3 млрд выручки на новом производстве колбасных изделий

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Производственные мощности разделены территориально: убойный цех мощностью на 900 голов в месяц расположен в селе Три Озера, неподалеку от города Болгар. Мясоперерабатывающий цех мощностью до 150 тонн продукции в месяц находится в самом городе Болгар.

Согласно данным сервиса Rusprofile, дочерняя компания холдинга, ООО «Агрофирма 16», была зарегистрирована в апреле 2024 года. Основным видом деятельности компании является производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы.

Наиль Залаков в декабре 2024 года получил последний депутатский мандат по Чистопольскому одномандатному округу в Госсовет Татарстана седьмого созыва. Выборы по этому округу были перенесены, так как в сентябре с голосования снялись все кандидаты, кроме Альберта Хуснуллина, учредителя ХК «Чистополье» и сына зампредседателя правительства России Марата Хуснуллина.

Влас Северин