В маркетинговом центре Татарстана в 2024 году провели закупки на 14 млрд рублей

За 2024 год в республиканском маркетинговом центре выполнили 3641 закупку на сумму около 14 млрд рублей. Об этом сообщил глава госкомитета Татарстана по закупкам Марат Зиатдинов на итоговой коллегии ведомства.

Проведенные закупки направлены на исполнение поручения раиса Татарстана Рустама Минниханова об организации питания в республиканских школах и выполнении дорожно-транспортных работ, отметил председатель комитета в своем докладе.

Республиканский маркетинговый центр работает с 5 мая 2019 года по инициативе Минэкономики Татарстана. Он был создан, чтобы обеспечить предпринимателям Татарстана доход от поставок своей продукции, полученной от выполнения госзаказов, и обеспечить продвижение товаров, произведенных в регионе.

Также через республиканский маркетинговый центр все исполнители и подрядчики, заключившие государственные и муниципальные контракты, должны закупать товары, необходимые для исполнения своих обязательств.

Ранее Минфин Татарстана сообщал, что в 2025 году на обеспечение школьников бесплатными горячими обедами планируется выделить более 2,7 млрд руб.

Дарья Сайфиева