В Республике Татарстан на реализацию трех этапов проекта товарного верблюдоводства «Товарно-сырьевая ферма» планируется выделить 342 млн руб. Об этом сообщила глава Крестьянского фермерского хозяйства Светлана Кириченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за 8 лет на товарное верблюдоводство выделят 342 млн рублей

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ В Татарстане за 8 лет на товарное верблюдоводство выделят 342 млн рублей

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Первый этап проекта уже завершен, на него было направлено 112 млн руб. Средства были использованы для отработки технологий и процессов, закупки материалов, а также подготовки персонала.

Первая часть второго этапа также выполнена. В рамках этого этапа было приобретено здание старого мясокомбината в городе Болгар, проведены реконструкция, ремонт и замена всех коммуникаций, а также закуплено необходимое оборудование.

На ее реализацию было выделено 30 млн руб. На вторую часть второго этапа и третий этап расчетные и планируемые инвестиции составят 90 и 110 млн руб. соответственно.

Влас Северин