Главные новости к утру 31 января

В Воронежской области в результате атаки БПЛА пострадал один человек. В Ростовской области ночью сбили 25 дронов, в Ярославской — пять, в обоих случаях пострадавших нет.

По данным «Ъ», Приднестровье и Молдавия согласовали схему газоснабжения непризнанного региона, разделив грант ЕС на €30 млн. С 1 по 10 февраля левый берег Днестра на эти средства закупит газ, около 3,2 млн куб. м в сутки пойдут через энергокомпанию Energocom в адрес «Молдовагаза». Правый берег Днестра продолжит закупку электроэнергии на спотовом рынке.

Найдены черные ящики самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, сообщило ABC со ссылкой на источники. По данным The New York Times, в аэропорту во время авиакатастрофы не хватало диспетчеров.

В декабре 2024 года резко выросла степень одобрения выдачи автокредитов, следует из данных Объединенного кредитного бюро, с которыми ознакомился «Ъ». Объем одобренных к выдаче автокредитов на 137% превысил объем запрошенных средств.

Мужчина напал с ножом на пассажиров поезда Томск—Адлер. Два человека пострадали, нападавшего задержали по прибытии состава в Новосибирскую область. Возбуждено уголовное дело.

Как выяснил «Ъ», продавцы столкнулись с увеличением сроков выплат за товары, проданные на маркетплейсах. Вместо 9–15 дней процесс теперь занимает 24–27 дней.

В 2024 году число удаленных из поисковиков ссылок на пиратские ресурсы достигло 180 млн, рассказали «Ъ» в «Яндексе». Это вдвое больше, чем 2023 году (89 млн ссылок).

По данным «Ъ», «Россети» предложили, чтобы регуляторы заранее учитывали стоимость льготного техприсоединения на основании заявок, а не оплачивали по факту. Сейчас эта разница часто не учитывается в тарифе.