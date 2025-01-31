С бана выдачи нет

Российским медиахолдингам в 2024 году пришлось бороться с пиратством активнее, чем раньше: число ссылок, которые они просили заблокировать в поисковиках, выросло год к году вдвое и достигло 180 млн. В компаниях также отмечают увеличение компенсаций за нарушение интеллектуальных прав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Число ссылок с контентом, которые российские правообладатели внесли в реестр в рамках антипиратского меморандума, в прошлом году достигло 180 млн, рассказали “Ъ” в «Яндексе». В 2023 году показатель превысил 89 млн ссылок, а в 2022 году — 76,5 млн (см. “Ъ” от 26 января 2024 года), в то время как с начала действия меморандума в 2018 году до марта 2021 года компания добавила в реестр 15 млн ссылок.

Поисковики («Яндекс», Mail.ru и Rambler) и правообладатели в РФ (в первую очередь производители видеоконтента) подписали антипиратский меморандум 1 ноября 2018 года. Он обязывает интернет-платформы удалять из выдачи ссылки на пиратские ресурсы во внесудебном порядке. В сентябре 2023 года Роскомнадзор сообщил о подключении к меморандуму книжной и музыкальной отраслей. При этом издательства сообщали, что включение в реестр пока не принесло ожидаемых результатов: он разрабатывался как софт исключительно для нужд кинокомпаний (см. “Ъ” от 12 августа 2024 года).

«Газпром-медиа холдинг» (ГПМХ, включает НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и др.) инициировал за 2024 год блокировку около 17,4 тыс. сайтов. Так, из выдачи «Яндекса» по запросу ГПМХ было удалено более 6,2 млн ссылок, из выдачи Google — около 5 млн, рассказали “Ъ” в компании. Суммарно это превышает показатели 2023 года на 17%. В число проектов, которые пользуются наибольшей популярностью у пиратов, вошли «Жвачка», «Плевако», «Фарма», «Жуки», «Прелесть», «Красный 5», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Бременские музыканты», «Сто лет тому вперед». В «Национальной медиа группе» (НМГ) инициировали на примерно 60% больше запросов на блокировки пиратского контента за период. Среди самых «распираченных» проектов — «Трудные подростки», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Библиотекарь», «Плакса».

Также выросло и число исков, связанных с пиратским контентом: за 2024 год ГПМХ инициировал 904 судебных процесса, по 775 из них вынесены решения в пользу холдинга, получены решения на выплату более 15,9 млн руб., что на 30% больше показателей 2023 года. Серьезные суммы взысканий с нарушителей создают дополнительный стимул соблюдения интеллектуальных прав и являются катализатором того, что злоумышленники идут с ГПМХ на контакт, считает директор департамента обеспечения защиты интеллектуальной собственности «ГПМ Цифровые инновации» Павел Русаков: «Например, в 2024 году мы провели успешные переговоры с администраторами нескольких пиратских сайтов, по итогам которых с площадок был удален контент компаний ГПМХ». В ВГТРК не ответили на запрос.

Увеличение числа пиратских ссылок в Медиа-коммуникационном союзе (МКС; объединяет телеком- и медиакомпании) связывают с «ростом эффективности работы правообладателей по защите контента». При этом число охраняемых единиц контента не сильно выросло, говорят три источника “Ъ” на медиарынке. Например, российские онлайн-кинотеатры и вовсе сократили число выпускаемых проектов в 2024 году на 25%, с 201 до 151, сообщали 27 января представители «Индекса Кинопоиска Pro» (измеряет интерес аудитории к сериалам).

Поэтому возможно только два фактора такого роста показателей: крупные российские правообладатели резко увеличили число ссылок на одну охраняемую единицу контента или же иностранные правообладатели (Sony, Universal, Warner, Disney) полностью прекратили правовую охрану своего контента, считает один из собеседников “Ъ”.

Юлия Юрасова