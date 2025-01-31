NYT: в аэропорту Вашингтона во время авиакатастрофы не хватало диспетчеров
В аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне была нехватка диспетчеров в день, когда пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Диспетчерская вышка в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
По его данным, число работающих диспетчеров «было необычным для времени суток и объема трафика». В частности, диспетчер, отвечавший за перемещение вертолетов близ аэропорта, в то же время инструктировал экипажи самолетов по взлету и посадке. Как правило, эти задания поручают двум диспетчерам, а не одному, уточняет NYT.
Издание пишет, что аэропорт недоукомплектован персоналом уже в течение многих лет. К примеру, в сентябре 2023 года в службе авиадиспетчеров работало 19 человек при рекомендованном FAA штате в 30. Нехватка кадров, в том числе из-за высокой текучки и ограниченных бюджетов, привела к тому, что многие диспетчеры вынуждены работать до шести дней в неделю по десять часов в день.
29 января пассажирский самолет American Airlines вылетел из города Уичито в Канзасе и столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в Вашингтоне. Оба судна упали в реку. Погибли все 67 человек, находившихся на борту судов. 31 января, по данным ABC, были найдены черные ящики лайнера, их отправили на расшифровку.
Подробности авиакатастрофы — в материале «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».