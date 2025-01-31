NYT: в аэропорту Вашингтона во время авиакатастрофы не хватало диспетчеров

В аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне была нехватка диспетчеров в день, когда пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диспетчерская вышка в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Диспетчерская вышка в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

По его данным, число работающих диспетчеров «было необычным для времени суток и объема трафика». В частности, диспетчер, отвечавший за перемещение вертолетов близ аэропорта, в то же время инструктировал экипажи самолетов по взлету и посадке. Как правило, эти задания поручают двум диспетчерам, а не одному, уточняет NYT.

Издание пишет, что аэропорт недоукомплектован персоналом уже в течение многих лет. К примеру, в сентябре 2023 года в службе авиадиспетчеров работало 19 человек при рекомендованном FAA штате в 30. Нехватка кадров, в том числе из-за высокой текучки и ограниченных бюджетов, привела к тому, что многие диспетчеры вынуждены работать до шести дней в неделю по десять часов в день.

29 января пассажирский самолет American Airlines вылетел из города Уичито в Канзасе и столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в Вашингтоне. Оба судна упали в реку. Погибли все 67 человек, находившихся на борту судов. 31 января, по данным ABC, были найдены черные ящики лайнера, их отправили на расшифровку.

Подробности авиакатастрофы — в материале «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».