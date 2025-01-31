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NYT: в аэропорту Вашингтона во время авиакатастрофы не хватало диспетчеров

В аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне была нехватка диспетчеров в день, когда пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Диспетчерская вышка в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне

Диспетчерская вышка в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Диспетчерская вышка в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

По его данным, число работающих диспетчеров «было необычным для времени суток и объема трафика». В частности, диспетчер, отвечавший за перемещение вертолетов близ аэропорта, в то же время инструктировал экипажи самолетов по взлету и посадке. Как правило, эти задания поручают двум диспетчерам, а не одному, уточняет NYT.

Издание пишет, что аэропорт недоукомплектован персоналом уже в течение многих лет. К примеру, в сентябре 2023 года в службе авиадиспетчеров работало 19 человек при рекомендованном FAA штате в 30. Нехватка кадров, в том числе из-за высокой текучки и ограниченных бюджетов, привела к тому, что многие диспетчеры вынуждены работать до шести дней в неделю по десять часов в день.

29 января пассажирский самолет American Airlines вылетел из города Уичито в Канзасе и столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в Вашингтоне. Оба судна упали в реку. Погибли все 67 человек, находившихся на борту судов. 31 января, по данным ABC, были найдены черные ящики лайнера, их отправили на расшифровку.

Подробности авиакатастрофы — в материале «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».

Фотогалерея

Авиакатастрофа в Вашингтоне

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Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак&lt;br> На фото: спасатели на реке Потомак

Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет&lt;br> На фото: спасатели на реке Потомак

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов&lt;br> На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов
На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Фото: Kennedy Center Cam / Anadolu / Getty Images

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Вертолет над рекой Потомак

Вертолет над рекой Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

Спасатели на реке Потомак

Спасатели на реке Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

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Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов
На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Фото: Kennedy Center Cam / Anadolu / Getty Images

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Вертолет над рекой Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

Спасатели на реке Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

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