ABC: найдены черные ящики разбившегося в Вашингтоне пассажирского самолета

Два черных ящика самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, извлекли из реки Потомак, сообщает ABC со ссылкой на источники. По его данным, бортовые самописцы переданы на расшифровку в Национальный совет по безопасности на транспорте. Канал CNN утверждает, что найден пока только один черный ящик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

29 января пассажирский самолет American Airlines вылетел из города Уичито в Канзасе и столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в Вашингтоне. Оба судна упали в реку. Погибли все 67 человек, находившихся на борту двух воздушных судов. Среди жертв — российские фигуристы. Причины ЧП пока не установлены. Воздушное пространство над аэропортом имени Рейгана считается одним из самых загруженных в США.

Об авиакатастрофе — в материале «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».