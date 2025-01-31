Над Ярославской областью сбили пять БПЛА

На подлете к Ярославлю отражена атака пяти украинских беспилотников, сообщил в Telegram губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По его словам, на месте их падения разрушений нет, никто не пострадал. Он добавил, что на территории региона могут находиться фрагменты БПЛА.

В предыдущий раз беспилотник сбивали на подлете к Ярославлю в сентябре 2024 года, тогда тоже никто не пострадал. Сегодня, 31 января, в течение ночи в Воронежской области в результате атаки БПЛА был ранен один человек. В Ростовской области сбили 25 дронов, обошлось без жертв и разрушений на земле.