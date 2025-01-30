Профессору диагностировали стражу

Как стало известно «Ъ», Мособлсуд отказался освободить из-под стражи бывшего профессора МГТУ имени Баумана, ныне биржевого брокера, гражданина России и Великобритании Александра Кибальченко. Обвиняемый в организации похищения и заказного убийства собственного зятя пожилой мужчина ссылался на заключение врачей о последствиях инфаркта, не позволяющих ему находиться в СИЗО. Впрочем, эксперты столичного бюро СМЭ заключили, что Александр Кибальченко симулирует заболевания. Дело бывшего профессора и четырех непосредственных исполнителей преступления уже год рассматривается с участием присяжных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор Александр Кибальченко

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве Профессор Александр Кибальченко

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Ходатайство защиты 69-летнего Александра Кибальченко о его освобождении из СИЗО под любую другую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, было рассмотрено спустя три месяца после его подачи.

Как рассказывал «Ъ», еще на стадии следствия обвиняемый в особо тяжких преступлениях биржевой брокер из Великобритании заявлял о серьезных проблемах со здоровьем. При этом он ссылался на заключение врачей столичной ГКБ имени Ерамишанцева, ранее известной как 20-я больница, где имеется «тюремный» спецблок.

Речь шла о последствиях инфаркта и травмы головы, из-за которых Александр Кибальченко стал страдать от эпилептических припадков, а его конечности неметь и терять подвижность. Подобные диагнозы внесены в установленный правительством РФ список, исключающий содержание в заключении.

В итоге Кибальченко оказался под домашним арестом, но пробыл там недолго, поскольку попытался совершить побег: он срезал электронный браслет слежения и поехал в сторону аэропорта под предлогом посещения врача.

Впрочем, беглеца перехватили неподалеку от Домодедово, а эксперты бюро СМЭ Москвы однозначно заявили — симптомы болезней Александра Кибальченко носят «демонстрационный характер». Однако это не помешало ему в начале ноября прошлого года снова предъявить Мособлсуду, который рассматривает его уголовное дело по существу, еще одно врачебное заключение, фактически идентичное предыдущему.

Суд не стал сразу рассматривать ходатайство об освобождении, назначив проведение экспертизы в том же бюро СМЭ. Как говорят источники «Ъ» в московском УФСИН, доставить заключенного из СИЗО-1 «Матросская Тишина» для обследования оказалось непростой задачей. По некоторым данным, Александр Кибальченко пытался ссылаться на плохое состояние здоровья, приступы и т. д. И конвой смог привезти его только на скорой.

Сделанный экспертами вывод снова оказался неутешительным для обвиняемого — слово «симуляция» звучало в каждом из его двух диагнозов, а потому речь об освобождении уже не шла.

Тем не менее это дало ему возможность в очередной раз сильно затянуть слушания. Как рассказывал «Ъ», Александр Кибальченко, в прошлом профессор МГТУ имени Баумана, а ныне брокер на фондовой бирже, имеющий помимо российского и гражданство Великобритании, обвиняется в организации заказного убийства своего бывшего зятя — физика и программиста Тимура Зайниева.

Между ними, как говорилось в материалах СКР, возник конфликт после развода последнего с дочерью Кибальченко. Бывшие супруги делили как недвижимость, так и возможность опеки и встреч с детьми. Судебные тяжбы, в ходе которых господин Зайниев отстоял проживание детей в России и запрет на их вывоз в Великобританию к бывшему тестю, обострили конфликт.

По версии обвинения, кончилось все тем, что весной 2021 года после одного из судебных заседаний программиста у здания Хорошевского райсуда столицы четверо нанятых Александром Кибальченко человек затолкнули в машину, обездвижив электрошокером, и вывезли в подмосковный гараж, где один из них — бывший полицейский-водитель патрульно-постовой службы МВД Роман Осипов — задушил жертву.

Как говорится в материалах дела, Осипов случайно познакомился с заказчиком, которому, как, впрочем, и остальным, представлялся полковником ФСБ, курирующим «Росатом».

Лжечекист, говорится в материалах дела, согласился убрать неугодного родственника брокера за $50 тыс., а для реализации криминального замысла всего за 10 тыс. руб. привлек Владимира Филимончука, Максима Енбекова и Владислава Мельникова.

Все исполнители преступления были задержаны уголовным розыском в течение двух суток после убийства, так как момент похищения попал на камеры видеонаблюдения. А предполагаемый организатор, по данным правоохранителей, планировал скрыться за границу через Белоруссию, но был пойман в последний момент на вокзале. Ему инкриминировали убийство по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Свою вину Александр Кибальченко отрицал, утверждая, что у него были хорошие отношения с зятем, а $50 тыс. он передал исполнителю Осипову как инвестицию в некий проект. Впрочем, неясно, как мог помочь заработать опытному брокеру простой водитель.

Сам же Роман Осипов, как и другие исполнители расправы, которым в зависимости от роли каждого также предъявили обвинение еще и в похищении человека (ст. 126 УК РФ) и незаконном обороте боеприпасов (ст. 222 УК РФ), во время следствия подробно рассказывал под камеру о всех подробностях похищения и убийства. Они, в частности, сообщили, что профессор-заказчик лично приезжал на место расправы, чтобы убедиться в устранении бывшего родственника.

Неожиданный поворот в деле произошел летом прошлого года, когда свои доказательства стала предоставлять защита. Первым вместо главного обвиняемого решено было допросить Владислава Мельникова, но он давать показания отказался. Вторым выступал исполнитель убийства Роман Осипов, заявивший, что говорить ничего не будет, так как опасается за свою жизнь.

«Мои показания приведут к моей смерти в СИЗО»,— сообщил он. Стоит отметить, что угрозы ему якобы поступали в столичный изолятор №4 «Медведь» в спецкамеру для бывших сотрудников силовых структур.

Третий обвиняемый Владимир Филимончук показания в суде дал, но значительно более скупые и осторожные, чем на следствии. А вскоре выбыл из состава участников процесса — оказалось, что он в СИЗО заключил контракт и уехал на СВО, о чем участников процесса уведомили постфактум.

После этого в деле наступил новый перерыв, связанный с очередной попыткой Александра Кибальченко выйти на свободу. Представители потерпевшей стороны отказываются от комментариев относительно хода суда, отмечая лишь попытку его затянуть.

За время заседаний из 16 основных и запасных присяжных уже выбыло пять. А когда их станет меньше восьми, коллегию придется распускать и начинать процесс заново.

Представитель Александра Кибальченко, в свою очередь, заявил «Ъ», что после ряда публикаций об этом деле доверитель запретил ему давать какие-либо комментарии.

Сергей Сергеев