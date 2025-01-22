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Коммерсантъ FM
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Полузащитник «Зенита» близок к подлинному Катару

Клаудинью может перейти в «Аль-Садд»

Трансферная активность «Зенита», связанная с бразильскими игроками, не сходит на нет. В ближайшие дни может состояться сделка, которая отправит Клаудинью, одну из ключевых фигур в атаке петербургского клуба на протяжении нескольких сезонов, в катарский «Аль-Садд».

Игрок «Зенита» Клаудинью

Игрок «Зенита» Клаудинью

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Игрок «Зенита» Клаудинью

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

О том, что Клаудинью уже в рамках нынешнего зимнего трансферного окна, то есть в ближайшие дни, может перейти из «Зенита» в «Аль-Садд», сообщил CNN Brazil, по данным которого стоимость трансфера составит €20 млн, и еще целый ряд источников. Они напоминают, что ранее игроком интересовался бразильский «Палмейрас», по признанию президента клуба Лейлы Перейры, уже почти договорившийся о его покупке. Тот предпочел вариант с действующим чемпионом Катара в последний момент. The Rio Times утверждает, что решение Клаудинью было «неприятным сюрпризом» для Перейры. Александр Медведев, председатель правления «Зенита», победителя шести предыдущих чемпионатов России, который в текущем первенстве (оно возобновится после зимней паузы в начале марта) занимает второе место, но имеет столько же очков, сколько и лидер «Краснодар», в интервью «Спорт-Экспрессу» подтвердил, что по футболисту «идут переговоры», однако призвал «не бежать впереди паровоза».

Этот январь вообще характеризуется повышенной активностью петербуржцев, связанной с их бразильскими легионерами.

В начале недели «Зенит» закрыл чрезвычайно крупную по российским меркам сделку. Центральной ее фигурой был вингер Луис Энрике. Клуб, давно освоивший бразильский рынок, приобрел его у «Ботафого», как считает большинство источников, за сумму не менее €35 млн. Таким образом, речь идет о трансфере, либо входящем в тройку самых дорогих в истории отечественного футбола, либо предельно близком к ней по цене. Однако при этом «Ботафого» достались сразу два выступавших за «Зенит» бразильца — форвард Артур и стержневой хавбек Вендел. Правда, Вендел отправится на родину лишь летом, после окончания сезона.

Клаудинью, которому 27 лет, очутился в «Зените» в августе 2021 года. Петербуржцы, если верить Transfermarkt, заплатили за него €12 млн. С тех пор оценка стоимости игрока этим ресурсом выросла до €17 млн благодаря убедительным выступлениям за российский клуб. Атакующий полузащитник с отличными диспетчерскими навыками Клаудинью с ходу превратился в важнейший элемент его линии нападения. Правда, в текущем сезоне продуктивность футболиста по сравнению с предыдущими слегка снизилась. Например, в 16 матчах текущего чемпионата страны он не забил ни одного гола, хотя до этого отличился в нем 17 раз. Впрочем, как ассистент и организатор атак, Клаудинью, который с 2023 года формально не являлся легионером, поскольку ему предоставили гражданство РФ, оставался весьма эффективным.

Алексей Доспехов

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