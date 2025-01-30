CBS: тела 18 человек достали из воды после крушения самолета в Вашингтоне

В ходе поисково-спасательной операции на реке Потомак после столкновения самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Sikorsky H-60 из воды достали не менее 18 тел, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на сотрудника полиции. По его словам, выживших пока не обнаружено.

Всего на борту самолета находились 64 человека (60 пассажиров и 4 члена экипажа). Экипаж вертолета состоял из троих военнослужащих. NBC сообщал, что спасатели достали из воды четырех человек. Утверждалось, что их госпитализировали.

По данным CNN, температура воды в реке Потомак сейчас составляет примерно 1,6 градуса по Цельсию. Нахождение в такой холодной воде может привести к потере подвижности конечностей в течение трех минут, отмечает телеканал. В подобных условиях шансы на выживание для человека, оказавшегося в реке, сохраняются от 30 минут до полутора часов.

Столкновение самолета и вертолета произошло возле аэропорта Вашингтона около 21:00 29 января по местному времени (05:00 30 января по мск). Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines при заходе на посадку столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60. Аэропорт приостановил работу. Источник в ФБР сообщил NBC, что ведомство исключило версию о теракте при авиакатастрофе