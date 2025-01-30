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Коммерсантъ FM
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обновлено 06:57

Четырех человек достали из воды в месте крушения самолета Bombardier в Вашингтоне

Во время спасательной операции в реке Потомак рядом с вашингтонским аэропортом имени Рейгана из воды достали четырех человек, их госпитализировали, сообщает NBC.

Всего на борту потерпевшего крушение самолета находилось 64 человек. Из них 60 пассажиров и 4 члена экипажа, сообщает CNN со ссылкой на авиакомпанию American Airlines. На борту вертолета было трое военнослужащих, сообщает Reuters.

Около 21:00 29 января по местному времени (05:00 30 января по мск) при заходе на посадку самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс для American Airlines, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60. После инцидента аэропорт приостановил работу.

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