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Коммерсантъ FM
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NBC: ФБР исключило версию о теракте при авиакатастрофе в Вашингтоне

Криминальные и террористические организации не причастны к столкновению самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Sikorsky H-60 возле аэропорта Вашингтона, сообщил источник в ФБР телеканалу NBC.

Всего на борту потерпевшего крушение самолета находилось 64 человек. Из них 60 пассажиров и 4 члена экипажа, сообщает CNN со ссылкой на авиакомпанию American Airlines. На борту вертолета было трое военнослужащих, передает Reuters. Как писал NBC, во время спасательной операции в реке Потомак рядом с вашингтонским аэропортом из воды достали четырех человек, их госпитализировали.

Около 21:00 29 января по местному времени (05:00 30 января по мск) при заходе на посадку самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс для American Airlines, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60. После инцидента аэропорт приостановил работу.

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