Главные новости за 29 января. Кубань, Крым, Адыгея

Дело экс-председателя суда Ростова Елены Коблевой направят в Краснодар. Обвиняемой вменяют получение взятки в крупном размере

Почти 7,4 тысяч птиц пострадали от разлива мазута на Кубани. В регионе действуют несколько центров помощи пострадавшим пернатым

В Краснодаре в 2024 году сократились объемы строительства. Уменьшение площадей строительства зафиксировали на уровне -7,1%

Экс-главе Сочи Алексею Копайгородскому предъявили обвинение по делу о взятке. В материалах фигурирует бизнесмен по фамилии Мкртчан.

Власти опубликовали программу акции «Бескозырка-2025» в Новороссийске.

Санаторий «Кристалл» в Сочи планируют открыть во втором полугодии 2025 года. Объект станет первым новым санаторием, построенным на курорте более чем за четверть века.

На комплексное развитие кубанских сел выделили почти 400 млн рублей. Всего власти Краснодарского края планируют реализовать 70 проектов. Также власти Кубани введут меры за нарушение закона о плодородии.

В Адыгее планируют привлечь за счет промпарка «Энем» 55 млрд рублей инвестиций.

В Краснодаре расширят меры поддержки участников СВО и их семей. Новые инициативы также планируются на федеральном и региональном уровне.