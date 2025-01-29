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Санаторий «Кристалл» в Сочи планируют открыть во втором полугодии 2025 года

Петербургская «Группа ЛСР» планирует открыть обновленный санаторий «Кристалл» в Хостинском районе Сочи во второй половине 2025 года. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе компании, объект станет первым новым санаторием, построенным в Сочи более чем за четверть века.

Фото: Мэрия Сочи

Фото: Мэрия Сочи

В строительство нового комплекса санатория «Кристалл» инвестировали более 12 млрд руб. Еще свыше 14,5 млрд руб. направили на проект по восстановлению санатория «Волна», где обустроено 286 номеров, в том числе 83 в историческом корпусе и 203 — в новом.

В «Кристалле» построили 349 номеров шести категорий, с разной комплектацией. В санатории завершают отделочные работы общественных пространств и медицинского центра площадью свыше 5 тыс. кв. м, устанавливают мебель, благоустраивают прилегающую территорию. В атриуме санатория обустраивают зимний сад площадью более 300 кв. м, в котором будет произрастать более 20 видов экзотических растений тропической климатической зоны.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Группа ЛСР» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2006 году. Основной для юрлица является деятельность холдинговых компаний. Выручка головной компании холдинга в 2023 году составила 59 млрд руб., чистая прибыль — 49,1 млрд руб. Данных за 2024 год нет.

Татьяна Ручкина

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