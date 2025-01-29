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Власти Адыгеи хотят привлечь за счет промпарка «Энем» 55 млрд рублей инвестиций

В Тахтамукайском районе Адыгеи готовят к открытию промпарк «Энем». В нем планируют разместить до 50 хозяйствующих субъектов. Как сообщает пресс-служба правительства республики, реализация проектов на территории промзоны позволит создать в республике до 10 тыс. рабочих мест, привлечь около 55 млрд руб. инвестиций к 2035 году.

Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Власти отмечают, что уже вложено порядка 3,8 млрд руб. внебюджетных инвестиций. В прошлом году завершили создание необходимой транспортно-инженерной инфраструктуры на сумму 3,3 млрд руб. за счет федеральных и республиканских средств.

«Промзона обеспечена электро-, газо-, водоснабжением и водоотведением. На территории построены административное помещение и промышленное здание площадью 4,6 тыс. кв. метров»,— отметили в правительстве Адыгеи.

Власти утверждают, что в регионе ведут открытую инвестиционную политику. Для резидентов обещают ввести налоговые преференции, льготную арендную ставку, а также планируют помогать им в решении административных вопросов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил эффективно использовать территорию промпарка, привлекая к сотрудничеству перспективные компании. По словам главы республики, такая работа должна отразиться на росте промпроизводства региона, увеличении налогооблагаемой базы и создании новых рабочих мест.

Многофункциональный парк и индустриальный парк «Энем» размещены в промзоне площадью 200 га. Одним из первых резидентов стал маркетплейс «Озон», который реализует в регионе очередной инвестпроект — логоцентр площадью около 20 га.

«Еще два резидента приступили к размещению своих компаний в здании промпарка ''Энем''. Здесь откроется производство вентиляционного оборудования и пластиковой тары для напитков»,— написал в своем Telegram-канале Мурат Кумпилов, не уточнив, о каких компаниях идет речь.

Татьяна Ручкина

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