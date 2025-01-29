В Краснодаре расширят меры поддержки участников СВО и их семей

На федеральном и региональном уровнях планируют расширение помощи участникам спецоперации и их родственникам. В Краснодаре поддержат все инициативы, подчеркнул в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С октября 2022 года в краевой столице действуют муниципальные меры поддержки. Из бюджета Краснодара более 354 млн руб. направили на единовременные выплаты добровольцам, подписавшим контракты в военкоматах города.

Свыше 2,3 тыс. семей военнослужащих бесплатно отправляют детей в дошкольные учреждения, а почти 2 тыс. детей получают бесплатное питание в школах. Кроме того, около 1,5 тыс. школьников и студентов оформили льготные проездные.

Также родственникам участников СВО предоставляют путевки на отдых и оздоровление на курортах Кубани — уже отправлены более 50 человек.

Господин Наумов отметил, что уточнить информацию можно на сайте администрации Краснодара или в фонде «Защитники Отечества».

Анна Гречко