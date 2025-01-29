Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре расширят меры поддержки участников СВО и их семей

На федеральном и региональном уровнях планируют расширение помощи участникам спецоперации и их родственникам. В Краснодаре поддержат все инициативы, подчеркнул в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С октября 2022 года в краевой столице действуют муниципальные меры поддержки. Из бюджета Краснодара более 354 млн руб. направили на единовременные выплаты добровольцам, подписавшим контракты в военкоматах города.

Свыше 2,3 тыс. семей военнослужащих бесплатно отправляют детей в дошкольные учреждения, а почти 2 тыс. детей получают бесплатное питание в школах. Кроме того, около 1,5 тыс. школьников и студентов оформили льготные проездные.

Также родственникам участников СВО предоставляют путевки на отдых и оздоровление на курортах Кубани — уже отправлены более 50 человек.

Господин Наумов отметил, что уточнить информацию можно на сайте администрации Краснодара или в фонде «Защитники Отечества».

Анна Гречко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...