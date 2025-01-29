На комплексное развитие кубанских сел выделили почти 400 млн рублей

В 2025 году власти Краснодарского края планируют реализовать 70 проектов по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». На эти цели выделили почти 400 млн руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале отметил, что в сельской местности живут более 2,5 млн человек, или 40% всего населения региона. В связи с этим власти планируют повышать уровень жизни в этих местах, в том числе за счет создания там современных объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также обновления парков и скверов.

По госпрограмме в Кореновске планируют провести капремонт водопроводных сетей, купить световое, музыкальное и видео оборудование для дома культуры. В станице Выселки отремонтируют центральную больницу и центр физкультурно-массовой работы «Олимп». В Усть-Лабинском, Курганинском, Крыловском и Староминском районах хотят обновить памятники военной истории и прилегающие к ним территории, а в Новопокровском районе благоустроить аллею трудовой славы. Деньги также направят на строительство спортивной и воркаут-площадки, благоустройство территорий.

В прошлом году по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» выполнили более 120 проектов благоустройства.

Татьяна Ручкина