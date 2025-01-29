Власти опубликовали программу акции «Бескозырка-2025» в Новороссийске

Всероссийская патриотическая акция «Бескозырка», посвященная 82-й годовщине высадки десанта советских моряков-черноморцев в Новороссийской бухте и образованию плацдарма «Малая Земля», пройдет в 57-й раз с 3 по 4 февраля. Согласно программе, опубликованной администрацией города, в этом году акция пройдет без зрителей и массового шествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

3 февраля

8:00–12:00 — «Вахта памяти», почетный караул у Вечного огня и других памятников, посвященных Великой Отечественной войне

18:00–19:15 «Легендарный десант» — художественно-публицистический и музыкальный спектакль в Городском театре

Ночью без участия новороссийцев пройдет торжественный ритуал зажжения факелов от Огня вечной славы на Площади Героев и шествие от памятника «Передний край обороны» до Малой Земли. После чего военные моряки спустят матросскую бескозырку на воду у мемориального ансамбля «Малая Земля

4 февраля

01:00–02:00 — «Последний рывок», патриотическая акция в Южной Озереевке, посвященная павшим героям при высадке десантавка

12.00–12:30 — торжественный ритуал в селе Федотовка, посвященный памяти воинов-десантников

Акция «Бескозырка» родилась 3 февраля 1968 года. Члены молодежной организации «Шхуна ровесников» во главе со своим капитаном Константином Подымой встретились на Площади Героев с самодельными факелами. Факелы зажгли от Огня Вечной Славы и пошли пешком на Малую Землю в сопровождении нескольких ветеранов. В память о высадке десанта ребята решили опустить на воду бескозырку. Вскоре «Бескозырка» стала городской акцией, затем всесоюзной, а позже всероссийской военно-патриотической акцией. За годы сценарии проведения акции менялись, но неизменным оставались факельное шествие и спуск на воду венка и бескозырки у мемориала «Малая Земля».

Наталья Решетняк