Оперштаб: более 7 тысяч птиц пострадали от разлива мазута на Кубани

После разлива мазута на побережье Черного моря Краснодарского края обнаружили почти 7,4 тыс. пострадавших птиц, сообщает оперативный штаб региона. Большинство из них — большие поганки (чомги), их насчитывается 6,9 тыс. Также среди пострадавших — 376 лысух, 231 чернозобая гагара, 106 серощеких поганок, 48 серебристых чаек, один лебедь-шипун и другие виды птиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

В Краснодарском крае действуют несколько центров помощи пострадавшим птицам. Там пернатых отмывают от мазута, сушат, оказывают ветеринарную помощь и готовят к отправке на реабилитацию. По данным властей региона, более тысячи птиц принял краснодарский «Сафари-парк».

Накануне стало известно, что на побережье Краснодарского края, в том числе в селе Витязево (Анапа), на Суджукской косе (Новороссийск), в поселке Ильич и на берегу Динского залива (Темрюкский район) введен карантин из-за птичьего гриппа. Согласно документу, вирус обнаружен в тушках диких птиц. В карантинных зонах введен запрет на лечение больных птиц, их вывоз и пр.

Наталья Решетняк