Дело экс-председателя суда Ростова Елены Коблевой направят в Краснодар

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре решит вопрос о подсудности дела бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой во взяточничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Елену Коблеву обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. «в», ч.5 ст. 290 УК РФ, до двенадцати лет колонии). Вместе с ней на скамье подсудимых находятся бизнесмены Владимир Боженко и Николай Студеникин. Один обвиняется в даче взятки (п.«б» ч.4 ст. 291 УК РФ, до двенадцати лет колонии), другой — в посредничестве при ее передаче (п.«а», «б», ч.3 ст. 291.1 УК РФ, до десяти лет колонии).

Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено в ноябре 2023 года.

Подробнее — в материале «Полмиллиона за лодку и сети».

Наталья Решетняк