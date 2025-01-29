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В Краснодаре в 2024 году сократились объемы строительства

Заметное уменьшение площадей строительства произошло в Краснодаре в 2024 году, следует из исследования ИА «Движение.ру» и компании DEVISION.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

«Больше всего уменьшение площадей строительства в процентном выражении произошло в Краснодаре (на 7,1%), Самаре (8,78%), Ижевске (11,7%) и Санкт-Петербурге, который стал лидером по сокращению объемов стройки (21%)»,— говорится в исследовании.

Лидером по приросту площадей строительства стал Ростов-на-Дону, объемы увеличились на 35%. В тройке лидеров также Казань (+32%) и Уфа (+30%). На 20–30% выросли площади застройки в Екатеринбурге, Владивостоке, Тюмени, Перми и Хабаровске.

В Краснодаре, по данным исследования, общая площадь жилищного строительства составляет 5,9 млн кв. м.

Лия Пацан

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