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Бывшему главе Сочи Копайгородскому предъявили обвинение по делу о взятке

Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому следователи предъявили обвинение во взяточничестве Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Константина Трапаидзе, в деле фигурирует бизнесмен по фамилии Мкртчан, участвовавший в программе сбора и утилизации мусора, которая, как утверждается, не имела отношения к мэрии и Сочи.

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Защитники отмечают, что господин Копайгородский не мог финансировать, а также участвовать в распределении средств и оказывать помощь коммерсанту из-за занимаемой им должности. По словам Константина Трапаидзе, адвокаты пояснили следствию, что бывший мэр не имеет отношения к программе.

По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через свою супругу Янину, которая выступала в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера более чем на 43 млн руб. и была сопряжена с вымогательством. Взамен бывший глава города должен был создать для предпринимателя благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство.

На прошлой неделе обвинение по этому делу предъявили Янине Копайгородской. Она находится под домашним арестом, а бывший градоначальник содержится в СИЗО.

Также супругам вменяют статью «Присвоение или растрата». Как считает следствие, бывший мэр и его жена связаны с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб.

Александра Бастова

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