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Власти Кубани введут меры за нарушение закона о плодородии

В Краснодарском крае разработают санкции за нарушение требований регионального закона «О плодородии», а также обновят нормативы по состоянию почв. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: фото - Россельхознадзор

Фото: фото - Россельхознадзор

Министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека подчеркнул, что без жесткого контроля сохранить плодородие земель невозможно.

Кроме того, краевые власти готовят поправки в закон «О мелиорации земель», которые касаются восстановления лесополос. Как отметил председатель комитета по развитию АПК Сергей Орленко, документ внесут на рассмотрение заксобрания во втором чтении.

Анна Гречко

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