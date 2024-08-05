Какой русский не любит громкой езды

Полиция Санкт-Петербурга объявила о разработке «действенного правового механизма» наказания водителей автомобилей и мотоциклов, рев двигателей которых мешает гражданам спать. Чаще всего речь идет о переделанной или нештатной выхлопной системе транспортных средств, которую «в погоне за мощностью» используют любители уличных гонок. Впрочем, как выяснилось, для борьбы с такими нарушителями питерские полицейские используют все те же штатные шумомеры, которые давно приняты на вооружение. А вот автоматические камеры с микрофонами, которые предложили прямо на улицах устанавливать власти Москвы, пока так и остаются экспериментальными экземплярами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Питерская полиция объявила войну шумным водителям

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Питерская полиция объявила войну шумным водителям

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Северная столица стала первым регионом, где полиция создала и реализовала на практике рабочий механизм привлечения к ответственности водителей "громких" транспортных средств,— говорится в официальном сообщении ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.— Речь, как правило, об автомобилях или мотоциклах, владельцы которых в погоне за мощностью делают апгрейд, а побочным результатом становится резко возрастающий рев работающего двигателя». После анализа административного законодательства, продолжили в полицейском ведомстве, ГИБДД разработала «действенный правовой механизм привлечения к ответственности любителей громкой езды».

В процедуре, как оказалось, нет инновационной составляющей. Инспектор останавливает машину или мотоцикл и с помощью шумомера проводит контрольные измерения.

Для этого специальный прибор с микрофоном подносят практически вплотную к выхлопной трубе транспортного средства. При превышении уровня 96 децибелов (дБ; действующий норматив для легковых автомобилей и мотоциклов) нарушителя привлекают к ответственности по ст. 8.23 КоАП (эксплуатация автомобиля с превышением уровня шума). Штраф составляет 500 руб. Если же инспектор при этом фиксирует незаконное и несогласованное с ГИБДД изменение конструкции (например, установка нештатного глушителя), водителя накажут по ст. 12.5 КоАП. Она также предполагает штраф 500 руб., но последствия более ощутимы для нарушителя. Инспекторы выдают предписание вернуть транспортное средство в заводское состояние в течение десяти дней. Если этого не сделано, регистрацию аннулируют. Управление таким транспортным средством чревато уже лишением прав.

«Апробация проекта только за минувшие выходные дала результат в 15 транспортных средств, водители которых были привлечены к ответственности за превышение уровня шума двигателей,— заявили в полицейском главке.— Для любителей шумной езды поговорка "тише едешь — дальше будешь" приобрела дополнительный смысл». Кадры, которые распространила вчера полиция, дают представление, как работают инспекторы. Прибор фиксировал, что спортбайк Kawasaki с нештатной выхлопной системой может звучать на 99 дБ, Subaru Impreza — на 116 дБ, праворульная Toyota — на 99 дБ.

Запрет управлять транспортным средством с превышением нормативного уровня шума закреплен в постановлении правительства в 2005 году. Нормативы представлены в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Описанный вчера УГИБДД по Санкт-Петербургу механизм региональные власти использовали и ранее, в том числе с прекращением регистрации, например в Челябинской области ранее с учета сняли 46 чрезмерно шумных автомобилей. В июле 2023 года Госдума приняла предложенные столичными властями поправки к КоАП, позволяющие штрафовать владельцев громких автомобилей и мотоциклов с помощью автоматических камер с микрофонами, но дальнейшего развития проект не получил и более года находится без движения.

Как пояснили “Ъ” в ЦОДД Москвы, сейчас идет процесс по утверждению методики измерения шума и внесению изменений в действующее законодательство.

Инспекторы из Санкт-Петербурга довольно грамотно производят замеры и оформляют материалы сразу по двумя составам, считает капитан ГИБДД в отставке, основатель информационного канала «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов. «Проблема только в том, что количество таких приборов ограничено, а во многих населенных пунктах их вообще нет,— уточнил он.— А без замера прибором привлечь водителя можно только за внесение изменений в конструкцию, но доказать это будет сложнее». Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что шумность автомобиля нельзя измерять на улице, поскольку на точность измерения влияют другие источники шума, при желании протоколы можно будет оспорить. Эксперт называет борьбу с шумными автомобилями, как и ранее введенные ограничения для электросамокатов в центре Санкт-Петербурга, частью предвыборной кампании губернатора Александра Беглова, который планирует переизбраться в сентябре.

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург; Иван Буранов