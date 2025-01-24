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«Облкоммунэнерго» опровергло информацию о трудоустройстве экс-министра Смирнова

Пресс-служба АО «Облкоммунэнерго» опровергла информацию о том, что бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов работал в данной организации. Напомним, 13 января стало известно, что Николай Смирнов покинул пост министра. После этого СМИ сообщали, что он устроился на работу в «Облкоммунэнерго».

Николай Смирнов

Николай Смирнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Николай Смирнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Николай Борисович Смирнов никогда не был трудоустроен в АО "Облкоммунэнерго"»,– заявили «Ъ-Урал» в компании. Данное заявление сделали через несколько минут после сообщений о том, что господин Смирнов был задержан по подозрению получение взятки.

Напомним, в прошлом году под уголовное преследование попали заместитель министра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын и экс-депутат свердловского заксобрания от ЛДПР, сотрудник свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Мякишев по обвинению во взяточничестве.

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