Ura.ru: задержан свердловский экс-министр энергетики и ЖКХ Смирнов за взятку

Силовики задержали бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова за получение взятки в особо крупном размере. Как сообщает информационное агентство Ura.ru, следствие настаивает на избрание меры пресечения в виде ареста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Официально правоохранительные органы не комментируют задержание бывшего министра. Его телефон отключен.

Накануне Николай Смирнов подал заявление об уходе по собственному желанию, отработав в должности 13 лет. Вскоре он устроился на работу в АО «Облкоммунэнерго».

Напомним, в 2024 году под уголовное преследование попали заместитель министра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын и экс-депутат свердловского заксобрания от ЛДПР, сотрудник свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Мякишев по обвинению во взяточничестве. По версии следствия, Павел Мякишев пытался передать чиновнику взятку 700 тыс. руб. в интересах барнаульской компании Barled, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты. Часть средств была обнаружена в автомобиле Андрея Кислицына.