Аэропорт Уфы приостановил работу

Временные ограничения ввели на работу аэропорта Уфы, сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы. Ограничения ранее также были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова.

В ночь на сегодня, 24 января, атакам беспилотников подверглось несколько регионов России. В том числе дроны сбили в Курской, Тульской и Рязанской областях. В Подмосковье были отражены четыре атаки беспилотников, летевших на Москву, сообщал мэр Сергей Собянин. На этом фоне приостанавливали работу три столичных аэропорта. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли шесть самолетов.