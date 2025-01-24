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Коммерсантъ FM
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Аэропорт Уфы приостановил работу

Временные ограничения ввели на работу аэропорта Уфы, сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы. Ограничения ранее также были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова.

В ночь на сегодня, 24 января, атакам беспилотников подверглось несколько регионов России. В том числе дроны сбили в Курской, Тульской и Рязанской областях. В Подмосковье были отражены четыре атаки беспилотников, летевших на Москву, сообщал мэр Сергей Собянин. На этом фоне приостанавливали работу три столичных аэропорта. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли шесть самолетов.

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