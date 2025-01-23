Главные новости за 23 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

По итогам прошедшего года в Петербурге было зарегистрировано 81 563 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 34% больше результата 2023 года. Это лучший показатель за последние три года. Лидерами по количеству регистраций в 2024 году в Петербурге стали два бренда: Lada и Haval завершили год с одинаковым результатом — 11 053 автомобиля.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил о реформе в дорожной отрасли, сообщила пресс-служба администрации региона 23 января. В ближайшее время все дорожно-строительные управления будут объединены в одно юридическое лицо и войдут в состав Ленавтодора. Последний, в свою очередь, преобразуют в государственное бюджетное учреждение.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил 67-летнего бывшего депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Глущенко по совокупности к 24 годам строгого режима по делу об убийстве на Кипре в 2004 году предпринимателя Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой. Ранее присяжные признали экс-парламентария виновным и не заслуживающим снисхождения. Подробнее — в материале «Ъ».

После того, как на сотрудника телеканала «78» напал житель Петербурга, следствие возбудило уголовное дело. В поведении агрессора усмотрели воспрепятствование работе журналиста, соединенное с насилием. Накануне съемочная группа снимала сюжет на 27-линии Васильевского острова, имея редакционное задание. Темой репортажа была запертая в машине собака.

Житель Санкт-Петербурга пришел в правоохранительные органы и сообщил, что совершил убийство сожительницы. Тело почти месяц находилось в квартире на Можайской улице. На место преступления отправились следователи. Они обнаружили труп с признаками насильственной смерти. По делу будет назначен комплекс судебных экспертиз.

По итогам прошедшего года петербургские гостиницы продемонстрировали рост среднего тарифа на размещение на 9,2% и загрузки на 4,8% по сравнению с 2023 годом, сообщили в компании Hotel Advisors. По сравнению с приростом позапрошлого года показатели заметно снизились. По данным аналитиков, ADR (Average daily room rate — средняя цена одной ночи в номере) классических гостиниц и апарт-отелей Петербурга в 2024 году составила 6457 рублей.

В Петербурге сразу на четыре автосалона сократилась дилерская сеть китайского бренда Kaiyi. Еще в декабре у марки было семь дилерских центров, а уже в январе 2025-го осталось только три — именно такое количество указано на сайте дистрибутора, обратил внимание специализированный Telegram-канал AutoRun SPb. При этом в начале прошлого года дилерская сеть Kaiyi в Петербурге насчитывала девять автосалонов.

Управление Россельхознадзора по Северо-Западному федеральному округу выдало предостережение предпринимателю-организатору выставки кошек «Страна Мурляндия» в Колпино из-за выявленных нарушений в ходе мероприятия. Как сообщили в ведомстве, в частности, выставка длилась три недели вместо положенных четырех дней. При этом ветеринарные сопроводительные документы на животных оформлены не были.

Национальная театральная премия «Золотая маска» объявила список номинантов на награду за сезон 2023/24. В него вошли шесть постановок из Санкт-Петербурга. В трех номинациях соискатели определены не были. Подробнее о претендентах на премию — в материале «Ъ-СПб».

Крупный пожар в производственном помещении произошел вечером 23 января во Фрунзенском районе Петербурга. На улице Фучика, д. 17 тушили ангар размером 10х40 метров. К ликвидации последствий ЧП привлекли 30 спасателей и шесть единиц техники. Из-за возгорания Госавтоинспекции пришлось временно перекрыть движение по улице Фучика — от Софийской к Пражской улице.