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Шесть спектаклей петербургских театров номинированы в этом году на «Золотую маску»

Национальная театральная премия «Золотая маска» объявила список номинантов на награду за сезон 2023/24. В список вошли шесть постановок из Санкт-Петербурга. В трех номинациях соискатели не определены.

Фото: Театр на Садовой / Официальный сайт

Фото: Театр на Садовой / Официальный сайт

Претендентом в категории «Лучший спектакль. Оперетта / мюзикл» стал петербургский а капелла мюзикл «Айсвилль» режиссера Алексея Франдетти (Театр на Садовой). Постановка, премьера которой состоялась в январе 2024-го, рассказывает о девушке Еве, которая прибывает на маленький вечно холодный остров Айсвилль, живущий по своим правилам. Музыку к спектаклю написали композиторы Евгений Загот и Константин Рубинский.

Кроме того, «Айсвилль» выдвинут на премию в шести персональных номинациях. На награду претендует сам Алексей Франдетти («Лучшая работа режиссера. Оперетта/мюзикл»), Евгений Загот («Лучшая работа композитора. Музыкальный театр») и Иван Виноградов («Лучшая работа художника по свету»). За роль Евы премию может получить актриса Кристина Кузнецова. За роль второго плана — Евдокия Малевская (Кву) и Дмитрий Воробьев (Лил).

На награду в номинации «Лучший спектакль. Опера» претендует опера Жюля Массне «Манон», премьера которой в Музыкальном театре им. Ф.И. Шаляпина состоялась в ноябре 2023 года. В номинации «Лучший спектакль. Балет» — одноактный балет «598 тактов» в постановке Вячеслава Самодурова в Санкт-Петербургском театре балета им. Леонида Якобсона. Сам хореограф также выдвинуть на премию за «Лучшую работу постановщика спектакля».

Особое внимание уделили петербургским кукольным театрам. Постановки «Журавль и цапля» Санкт-Петербургского Большого театра кукол, «Изумрудный город. Путь домой» Кукольного театра сказки и «Синяя собака» Театра кукол «Бродячая собачка» попали в номинацию «Лучший спектакль».

При этом ни одну петербургскую постановку не номинировали на Маску за «Лучший спектакль. Драматический театр. Большая форма». За главную награду поборются шесть спектаклей: «Горе от ума» (Национальный драматический театр имени Басангова, Элиста), «Гроза» (Русский драматический театр, Стерлитамак), «Папа» (Русский драматический театр Удмуртии, Ижевск), «Соборяне» (Русское концертное агентство, Москва), «Халхин-Гол. Тангариг» (Бурятский театр драмы имени Хоца Намсараева, Улан-Удэ) и «Черные доски» (Владимирский областной драматический театр, Владимир).

Напомним, что в прошлом году художественный руководитель Малого драматического театра Петербурга — Театра Европы (МДТ) Лев Додин получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера. Драматический театр» за постановку «Чайка».

Надежда Ярмула

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