Нападение на петербургскую журналистку стало основанием для возбуждения дела

После того как на сотрудника телеканала «78» напал житель Санкт-Петербурга следствие возбудило уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу. В его поведении усмотрели воспрепятствование работе журналиста, соединенное с насилием.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 144 УК РФ. Накануне съемочная группа снимала сюжет на 27-линии Васильевского острова, имея редакционное задание. Темой репортажа была запертая в машине собака.

Владелец забрал питомца из автомобиля и не желал отвечать на вопросы корреспондента. После петербуржец ударил девушку по лицу, из-за чего у сотрудницы СМИ пошла кровь из носа.

Сотрудники ведомства принимают меры для установления обстоятельств инцидента. Также специалисты уточняют местонахождения правонарушителя.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что неизвестный напал на пенсионерку, работающую при храме на Фермском шоссе.

Татьяна Титаева