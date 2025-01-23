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обновлено 20:42

Тридцать спасателей тушат пожар в ангаре на улице Фучика, движение перекрыто

Крупный пожар в производственном помещении произошел вечером 23 января во Фрунзенском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: улица Фучика, д. 17 поступила на пульт дежурного «01» в 18:57, сообщили в региональном ГУ МЧС.

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Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

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Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Прибывшие на место пожарные установили, что в ангаре размером 10х40 метров происходит горение на площади 150 кв. м. К ликвидации последствий ЧП привлекли 30 спасателей и шесть единиц техники.

В 20:01 пожар удалось локализовать. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, уточнили в МЧС. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

UPD: В Госавтоинспекции проинформировали, что из-за пожара пришлось приостановить движение по улице Фучика — от Софийской к Пражской улице. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее «Ъ-СПб» писал о двух погибших в результате квартирного пожара на проспекте Ударников в Красногвардейском районе Петербурга.

Андрей Цедрик

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