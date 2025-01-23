Отели Петербурга замедлились в росте: средний тариф за год увеличился на 9,2%

По итогам прошедшего года гостиницы Санкт-Петербурга продемонстрировали рост среднего тарифа на размещение на 9,2% и загрузки на 4,8% по сравнению с 2023 годом, сообщили 23 января в компании Hotel Advisors. По сравнению с приростом позапрошлого года показатели заметно снизились, отметили аналитики компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным Hotel Advisors, ADR (Average daily room rate — средняя цена одной ночи в номере) классических гостиниц и апарт-отелей в 2024 году составила 6457 рублей, что на 9,2% больше показателя предыдущего года. Прирост в позапрошлом году по отношению к 2022-му составлял примерно 24%. Средний тариф на размещение в трехзвездочных отелях вырос год к году на 14,3%, в четырехзвездочных гостиницах — на 10,9%, в пятизвездочных — на 2,6%. В гостиницах категории «Люкс» показатель за год даже снизился на 2,3%. Интересно, что по итогам 2024 года Петербург не вошел в топ-5 городов страны, где, по данным компании, наблюдался прирост среднего тарифа за размещение.

Средняя загрузка петербургских гостиниц в прошлом году составила 65,7% — на 4,8% больше, чем в позапрошлом году. В 2023-м рост загрузки по сравнению с 2022 годом достиг 12,6%. По прогнозу сооснователя и руководителя Hotel Advisors Сергея Данильченко, в наступившем году средняя загрузка гостиниц Петербурга составит 66,5%. По его словам, гостиничный рынок в этом году ожидает замедление темпов прироста показателей и стабилизация сезонных значений, а также усиление конкуренции между регионами за турпоток и возвращение части потоков к традиционным направлениям.

Александра Тен