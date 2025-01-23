Lada и Haval поделили первое место по количеству проданных в Петербурге машин

По итогам прошедшего года в Петербурге было зарегистрировано 81 563 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 34% больше результата 2023 года. Это лучший показатель за последние три года, сообщили «Ъ-СПб» аналитики центра «Автомаркетолог» и сети дилерских центров «Прагматика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации экспертов авторынка, лидерами по количеству регистраций в 2024 году в Петербурге стали два бренда: Lada и Haval завершили год с одинаковым результатом — 11 053 автомобиля.

В первую тройку также попала марка Geely — 9289 зарегистрированных новых авто. При этом в топ-10 два бренда показали отрицательный результат: продажи Omoda сократились на 20%, а Exeed — на 15%.

В январе 2025 года продажи новых автомобилей, по данным аналитиков, пока находятся ниже результатов ноября и декабря прошлого года. В целом в этом году в связи с ростом утильсбора и высокой ключевой ставкой падение рынка может составить около 15-20%. Однако снижение ставки может стать главным фактором разгона рынка, прогнозируют эксперты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские дилеры по итогам 2024 года существенно нарастили объем официальных контрактов. Их количество в сравнении с предыдущим годом увеличилось на 32%, достигнув 328 точек.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Автодилеры на треть увеличили число салонов».

Андрей Цедрик