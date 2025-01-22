Новый год встретят по-восточному

Димсамы с крабом, угорь с баклажаном и традиционная пекинская утка — Москва готовится к китайскому Новому году. Он пройдет ровно через неделю — 29 января. В 2025-м, как и в прошлом году, центральные улицы города будут украшены гирляндами и фонариками в традиционном китайском стиле. В рамках культурного обмена между двумя странами 28 января в столице откроется фестиваль с гастрономической и событийной программой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Помимо городских площадок на Манежной площади или ВДНХ, жители столицы могут отметить праздник и в заведениях, которые в этот период ожидают повышенный спрос со стороны посетителей. “Ъ FM” спросил рестораны, как они готовятся к празднику.

Основатель сети ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко: «В этом году мы решили вообще организовать китайский новогодний ресторанный фестиваль под названием "Нихао" — по-китайски это "здравствуйте". Мы привлекаем сейчас для участия рестораны, которые не специализируются на китайской кухне, но все они введут на несколько дней в феврале особое новогоднее меню. Я оцениваю поход в любой ресторан в эти дни, если с вином не сильно дорогим, от 2 тыс. руб. на человека». Пиар-директор сети «Китайская грамота» Яна Рюрикова: «Самым популярным блюдом как в ресторане, так и в доставке является традиционная утка по-пекински. Можно взять целую утку за 5,2 тыс. руб. либо полпорции за 2,8 тыс. руб. Кантонская кухня очень разнообразна. Я рекомендую попробовать черные утиные яйца с сыром тофу, цыпленка по-сычуаньски, хрустящего угря с баклажаном. Конечно же, не забудьте про димсамы с крабом или креветками». Ресторатор Александр Сысоев: «В первую очередь к китайскому Новому году готовятся рестораны китайской кухни. Остальные если и делают что-то, то это печеньки с предсказаниями либо просто какое-то праздничное блюдо, специальное меню на этот день в красных тонах. Все-таки китайский Новый год для россиян довольно новый праздник, но самое главное — не делать то, что ты не умеешь, а китайские блюда все-таки требуют навыков».

По данным государственного управления по делам иммиграции КНР, в 2024 году безвизовые поездки в Китай совершили 20 млн иностранцев. По сравнению с 2023 годом показатель вырос более чем на 100%. Как отмечают эксперты по туризму, причина популярности этого направления среди россиян — легкость оформления документов на въезд. Однако период китайского Нового года показывает совсем иную динамику, говорит председатель совета директоров China Travel Group Сергей Назаров: «Мы не очень советуем людям посещать Китай. Не из соображений безопасности, а из-за того, что это своеобразное время. Китайцы привыкли встречать праздник весны по-своему. Они посещают родственников, ездят из тех городов, в которых они работают, домой.

В это время Китай приходит в движение. Билетов на самолеты, на поезда просто нет, все выкупается заранее. Туристам, которые собираются приехать на период китайского Нового года, нужно об этом позаботиться заранее, иначе они будут просто сидеть в гостинице, не выезжать никуда.

Китайцы в этот период озадачены собой. Например, если мы говорим о тропическом острове-курорте Хайнане, там цены на гостиницы и объекты размещения поднимаются в три-четыре, а то и в шесть раз».

Также китайский Новый год может оказать негативное влияние и на другие направления для отдыха, популярные среди россиян, говорит глава отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская: «Китай становится все более и более популярен. И все привыкли, что выдают китайскую визу очень четко, даже есть срочная — за три дня. Здесь главное не попасть в этот страшный период китайского Нового года, когда посольство в Москве будет закрыто. Это первый повод, по которому мы очень сильно волнуемся из-за китайского Нового года.

И второй — это резкое уменьшение количества свободных мест на Мальдивах, они очень популярны среди китайцев. В даты Нового года в мальдивских отелях наступают проблемы с местами. Наши российские граждане, когда приезжают отдыхать на острова и видят вокруг огромное количество китайцев, не всегда бывают довольны и удивляются. Говорят, мол, как же так, почему вы меня послали в какой-то китайский отель? Это не китайский отель, а это просто даты китайского Нового года».

Празднование китайского Нового года продлится до 16 февраля. По данным пресс-службы мэрии Москвы, в прошлом году фестивальные площадки, посвященные празднику, в столице посетило 700 тыс. человек. А в Китае, в свою очередь, в 2024-м впервые отметили Масленицу.

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Елена Иванова, Анна Кулецкая