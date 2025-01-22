Трамп: я люблю русских и не хочу навредить России

Президент США Дональд Трамп заявил, что своими решениями не хочет навредить России. При этом, по его словам, власти Соединенных Штатов будут вынуждены ввести новые санкции, если Москва не согласится на сделку с Киевом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

«Я не хочу навредить России. Я люблю русских, и у меня всегда были хорошие отношения с президентом Путиным… Если мы не достигнем сделки, у меня не будет другого выбора, а только ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США также заявил, что Россия «помогла нам одержать победу во Второй мировой войне, потеряв в процессе почти 60 млн жизней». По разным оценкам, за годы Второй мировой войне всего погибло более 70 млн человек. Общие потери СССР составили 26,6 млн человек.

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января. Во время предвыборной кампании он заявлял, что способен остановить конфликт на Украине за 24 часа. Он также сообщал о готовности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, но только после начала переговоров по прекращению огня на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент США повел на мировую».