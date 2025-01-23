Главные новости к утру 23 января

Начались аресты предполагаемых заказчиков убийств, совершенных участниками банды спецназовцев, в которую входили бывший начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, а также сотрудники внутренних войск МВД (ныне Росгвардии) и других силовых структур. Один из новых фигурантов Олег Рамазанов обвиняется ГСУ СКР в том, что разместил среди правоохранителей четыре заказа, убрав в Москве в том числе двух своих земляков из Дагестана. По версии следствия, преступления связаны с переделом контроля над коммерческой недвижимостью.

Вечером 22 января состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Во время разговора наследный принц королевства подтвердил намерение за четыре года увеличить инвестиции и торговлю с США на $600 млрд и, возможно, сверх этой суммы, сообщает саудовское агентство SPA. Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также поздравил Дональда Трампа с инаугурацией на пост президента США и передал поздравления от короля Саудовской Аравии Салмана.

В округе Лос-Анджелес начался новый лесной пожар, который охватил более 20 кв. км. Более 50 тыс. человек получили распоряжение и предупреждения об эвакуации, сообщает AP. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. Сухая и ветреная погода, по мнению метеорологов, стала причиной быстрого распространения огня. Общая площадь возгораний превысила 16 тыс. га. Погибло по меньшей мере 25 человек.

Президент США Дональд Трамп выдвинул Эндрю Паздера на пост посла США в Европейском союзе. По словам господина Трампа, Эндрю Паздер — успешный адвокат, бизнесмен и писатель, который с 2000 года возглавлял CKE Restaurants, материнскую компанию международных сетей ресторанов быстрого питания Carl's Jr. и Hardee's, и за 17 лет вывел ее из финансовых трудностей.

Участившиеся случаи утечек баз данных российских компаний привели к снижению их стоимости в даркнете, рассказали «Ъ» участники рынка кибербезопасности. За 2024 год количество оригинальных баз данных на теневых форумах превысило показатели прошлого года, более 60% из них распространяется бесплатно. Эксперты прогнозируют, что ситуация с утечками данных ухудшится, в том числе из-за роста количества самих хакеров.

Как стало известно «Ъ», вступил в силу приговор бывшему начальнику мобильного медицинского отряда Владимиру Карпову, который признан виновным в получении взятки от военнослужащего. В 2022 году медик убедил пациента передать ему 1 млн руб., утверждая, что тот только так может рассчитывать на выплаты по ранению. В суде господин Карпов настаивал, что его действия следует квалифицировать по более мягкой статье «мошенничество». В итоге подсудимый был приговорен к штрафу за взятку и освобожден от наказания в связи с отбытием на СВО.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс признания шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы), действующего на западе Йемена, иностранной террористической организацией. Дональд Трамп поручил госсекретарю США представить доклад о процессе признания хуситов террористической организацией в течение 30 дней. После этого будут предприняты меры для окончательного решения вопроса.

Американский блогер Лекс Фридман заявил о намерении посетить Россию для интервью с президентом Владимиром Путиным. «Я отправлюсь в Россию для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина»,— сказал он. При этом блогер не уточнил, есть ли договоренность об интервью с президентом России. Он также не назвал сроков возможной поездки.

Материалы для отделки квартир за год подорожали почти на 13%, заметнее всего цены выросли на сухие строительные смеси, сантехнику и напольные покрытия. При этом одновременно сокращается и спрос на товары для ремонта, но повышению цен это не мешает: производители перекладывают в стоимость продукции растущие затраты на сырье и логистику.