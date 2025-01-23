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Коммерсантъ FM
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Блогер Лекс Фридман заявил о планах приехать в Россию и взять интервью у Путина

Американский блогер Лекс Фридман объявил о намерении посетить Россию для интервью с президентом Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире шоу на YouTube-канале Джо Рогана.

«Я отправлюсь в Россию для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина»,— сказал он. При этом блогер не уточнил, есть ли договоренность об интервью с президентом России. Он также не назвал сроков возможной поездки.

В начале декабря Фридман написал в соцсети X, что намерен взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского и у Владимира Путина «вероятно, в январе». Вскоре он сделал интервью с Владимиром Зеленским. Оно было опубликовано в начале января.

Лекс Фридман (при рождении Алексей Федотов, родился в Чкаловске Таджикской ССР в 1983 году) ведет подкаст Lex Fridman Podcast на YouTube. На него подписано более 4,5 млн человек. Он делал выпуски с Илоном Маском, Дональдом Трампом, Биньямином Нетаньяху, Мэттью Макконахи, Марком Цукербергом, Канье Уэстом, Оливером Стоуном.

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